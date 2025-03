Oasport.it - LIVE Sonego-Goffin 4-5, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: nuovo break per il belga che serve per il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANelsetha vinto il 56% dei punti con la prima, entrata il 39% delle volte, ed il 43% con la seconda. Ilfino ad ora ha fatto la differenza in risposta giocando sempre negli ultimi centimetri di campo4-5: ancora una risposta profondissima delche strappa nuovamente la battuta all’avversario.15-40 Risposta fenomenale diche gioca d’incontro e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore dell’italiano.15-30 Servizio al corpo ed attacco in back dell’italiano che prende la rete.si supera e gioca un pregevole passante lungolinea.15-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio di. L’azzurro sembra avere troppa fretta di chiudere il punto.15-0 Prima ad uscire vincente.4-4 Gioco: si ferma in rete la risposta di rovescio dell’italiano.