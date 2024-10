Retromarcia del comune di Udine: c'è il patrocinio alla partita di Nations League (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia- Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni in una conferenza stampa. In precedenza lo stesso primo cittadino non aveva concesso il patrocinio per mantenere una posizione equidistante in quanto riteneva che dare il patrocinio alla partita voleva dire schierarsi con Israele e non schierarsi dalla parte della Palestina. Oggi l'annuncio del patrocinio anche da parte del comune di Udine dopo quello della regione Friuli Venezia Giulia. «Il comune di Udine è sempre stato per la pace e contro i conflitti. Iltempo.it - Retromarcia del comune di Udine: c'è il patrocinio alla partita di Nations League Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildiha concesso ilper laItalia- Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni in una conferenza stampa. In precedenza lo stesso primo cittadino non aveva concesso ilper mantenere una posizione equidistante in quanto riteneva che dare ilvoleva dire schierarsi con Israele e non schierarsi dparte della Palestina. Oggi l'annuncio delanche da parte deldidopo quello della regione Friuli Venezia Giulia. «Ildiè sempre stato per la pace e contro i conflitti.

