Ilfattoquotidiano.it - Prima viene espulso, poi lancia una bottiglietta contro il pubblico avversario: Wayne Rooney accusato di “condotta violenta”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un pomeriggio difficile da dimenticare pera gara in corso, poiunaaldopo aver subito il gol del momentaneo pareggio: così l’attuale allenatore del Plymouth Argyle – 14esima in Championship inglese – è statodalla Football Association (FA) di “” per il comportamento ritenuto inappropriato. Nonostante il gol subito e lascagliata sugli spalti,si è imposto per 2-1i Blackburn Rovers. Limbs at Home Park just now. Last minute winner for @Argyle after managerhad been sent off. Very loud in the Devonport End, what a day. pic.twitter.