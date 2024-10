Pichetto: entro fine anno la nuova legge per il nucleare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) nucleare, il piano (non) può attendere: il ministro all’Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin dà appuntamento “a fine 2024” per la nuova legge delega che potrebbe far ripartire l’energia dall’atomo in Italia. Il titolare del Mase ha parlato in audizione alle commissioni riunite Ambiente e attività produttive. E davanti a deputati e senatori, ha Pichetto: entro fine anno la nuova legge per il nucleare L'Identità. Lidentita.it - Pichetto: entro fine anno la nuova legge per il nucleare Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), il piano (non) può attendere: il ministro all’Ambiente e sicurezza energetica GilbertoFratin dà appuntamento “a2024” per ladelega che potrebbe far ripartire l’energia dall’atomo in Italia. Il titolare del Mase ha parlato in audizione alle commissioni riunite Ambiente e attività produttive. E davanti a deputati e senatori, halaper ilL'Identità.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pichetto Fratin : nuove regole per il nucleare entro fine anno e produzione al via nel 2030 - Ecco perché con una domanda di energia in continuo aumento abbiamo voluto nel nostro mix energetico del futuro il nucleare di ultima generazione che, ricordo, è stato inserito nella tassonomia europea come fonte green di produzione energetica". Il secondo è dato dalla natura profondamente diversa ... (Ilfoglio.it)

Pichetto - entro fine anno le nuove regole per il nucleare - "Condividiamo la preoccupazione di Orsini sui tempi per avviare il nucleare in Italia, ma il ministero dell'Ambiente si è già mosso per tempo. . Lo ha detto all'ANSA il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in risposta al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ... (Quotidiano.net)