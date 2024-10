Piano di educazione integrato con osservatorio interministeriale, la proposta del Ministro Giuli: “Ne parlerò con Valditara e Bernini” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un "Piano di educazione integrato", con un "osservatorio interministeriale" per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i dicasteri di Cultura, Istruzione e Università. L'articolo Piano di educazione integrato con osservatorio interministeriale, la proposta del Ministro Giuli: “Ne parlerò con Valditara e Bernini” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un "di", con un "" per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i dicasteri di Cultura, Istruzione e Università. L'articolodicon, ladel: “Necon” .

Un piano per l’educazione digitale. Unife aderisce al progetto Edunext. Pioggia di fondi per l’innovazione - Obiettivo di Edunext è trasformare l’educazione digitale in Italia attraverso nuovi corsi di laurea, master e una biblioteca digitale condivisa, con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e ... (Ilrestodelcarlino.it)

La Russia ridisegna l’educazione : patriottismo in primo piano nelle aule scolastiche - L'articolo La Russia ridisegna l’educazione: patriottismo in primo piano nelle aule scolastiche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il sistema scolastico in Russia si prepara a una svolta significativa nell'insegnamento della lingua madre. ... (Orizzontescuola.it)