Perché l’uragano Milton è lOctober surprise’ delle presidenziali americane

(Adnkronos) – l'uragano Milton, attualmente di categoria 5 con venti che superano i 280 km/h, secondo i media americani è la 'October surprise' delle elezioni americane, in un momento in cui la campagna elettorale si trova già in una fase critica. Il suo arrivo sulla costa della Florida, a meno di un mese dal giorno

Quando arriverà in Florida l’uragano Milton : l’orario italiano stimato - Secondo le previsioni del National Hurricane Center, il fenomeno atmosferico estremo raggiungerà le coste dello stato americano verso le 20 di stasera (ore italiane) e attraverserà la penisola nel corso della notte e della mattinata di giovedì. Le sue grandi dimensioni aumentano anche il rischio di mareggiate: l’NHC prevede onde alte fino a 5 metri a nord e a sud della baia di Tampa, oltre al ... (Quotidiano.net)