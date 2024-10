Iltempo.it - Perché gli uragani quest'anno sono così devastanti: chi è il responsabile

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prima Helene con piogge torrenziali e alluvioni con un bilancio di 200 morti e fatto decine di miliardi di dollari di danni in North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee e Virginia. Milton si annuncia come il peggior uragano degli ultimi 100 anni con venti fino a 290 chilometri orari. La spiegazione per la violenza die tempeste, scrive il Washington Post, viene dal riscaldamento delle acque del Golfo del Messico. Glirichiedono un lungo elenco di elementi per materializzarsi, ma gli scienziati concordano sul fatto che un ingrediente ha spintoe tempeste verso nuovi limiti di recente: il calore dell'oceano.