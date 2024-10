Iodonna.it - Pensavamo di doverle dimeticare e invece le sopracciglia sottili sono tornate. A differenza dei decenni precedenti, ora si può ottenere lo stesso effetto anche con il giusto styling

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’arcata sopracciliare è sempre stata al centro di grande attenzioni. Più spessa o più fine, a seconda delle mode più che dell’effettiva morfologia del viso. E questa altalena di tendenze ora sembra essersi fermata nuovamente sulle, se non addirittura inesistenti, riportando in auge un’estetica in bilico tra gli anni Venti e i Novanta.