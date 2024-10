Passeggero risarcito con 250 euro per ritardo volo Pescara-Bergamo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pescara - Un viaggiatore di Teramo ha ottenuto un rimborso dal Giudice di pace per il volo in ritardo di tre ore. Un cittadino di Teramo ha ricevuto un risarcimento di 250 euro per il ritardo di tre ore del volo Pescara-Bergamo, avvenuto l'8 maggio 2023. Il volo, che sarebbe dovuto atterrare a Bergamo alle 9:30, è arrivato solo alle 12:28, causando disagi ai passeggeri, compreso il viaggiatore teramano. Dopo aver presentato ricorso, il Giudice di pace di Pescara ha emesso una sentenza favorevole al Passeggero, condannando la compagnia aerea Ryanair a pagare la somma di 250 euro come compensazione per il ritardo. La sentenza si è basata sul Regolamento comunitario 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei nei casi di ritardi significativi. Abruzzo24ore.tv - Passeggero risarcito con 250 euro per ritardo volo Pescara-Bergamo Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024)- Un viaggiatore di Teramo ha ottenuto un rimborso dal Giudice di pace per ilindi tre ore. Un cittadino di Teramo ha ricevuto un risarcimento di 250per ildi tre ore del, avvenuto l'8 maggio 2023. Il, che sarebbe dovuto atterrare aalle 9:30, è arrivato solo alle 12:28, causando disagi ai passeggeri, compreso il viaggiatore teramano. Dopo aver presentato ricorso, il Giudice di pace diha emesso una sentenza favorevole al, condannando la compagnia aerea Ryanair a pagare la somma di 250come compensazione per il. La sentenza si è basata sul Regolamento comunitario 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei nei casi di ritardi significativi.

