Partnership tra Teleclubitalia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa: al via un progetto formativo sulla cultura della comunicazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tele Club Italia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa hanno ufficializzato una Partnership volta a promuovere la cultura della comunicazione. L’emittente regionale campana, attraverso i suoi giornalisti di punta, offrirà lezioni e seminari destinati agli studenti dell’indirizzo comunicazione del prestigioso Liceo normanno. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal dirigente scolastico, Prof. Luigi Izzo, nasce con l’obiettivo L'articolo Partnership tra Teleclubitalia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa: al via un progetto formativo sulla cultura della comunicazione Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Partnership tra Teleclubitalia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa: al via un progetto formativo sulla cultura della comunicazione Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tele Club Italia e ildihanno ufficializzato unavolta a promuovere la. L’emittente regionale campana, attraverso i suoi giornalisti di punta, offrirà lezioni e seminari destinati agli studenti dell’indirizzodel prestigiosonormanno. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal dirigente scolastico, Prof. Luigi Izzo, nasce con l’obiettivo L'articolotrae ildi: al via un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sì alle carriere alias da 59 scuole in Lombardia: la metà sono a Milano e provincia - Il nuovo ok a Monza e a Germignaga. Sarà introdotta anche per gli allievi del Marignoni-Polo. “Si sviluppa la cultura del rispetto” ... (milano.repubblica.it)

Castellammare, abusi sessuali su 2 minorenni in un liceo: arrestato collaboratore scolastico - Violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di due studentesse che, all'epoca dei fatti, non avevano neppure 15 anni: è quanto la Procura di Torre Annunziata (Napoli) contesta a un collabor ... (napoli.repubblica.it)

My View-Fashion show, a Roma tre sfilate a sostegno della nuova generazione di fashion designer - L’Assessorato alla Moda, Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale e Accademia di Belle Arti di Roma (ABA Roma) rinnovano la loro partnership a sostegno degli studenti di alcuni ... (ilmessaggero.it)