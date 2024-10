Palermo: evade da domiciliari e spara per vendicare fratello coinvolto in lite, arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Palermo, 9 ott. (Adnkronos) - Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri a Termini Imerese, nel Palermitano, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, quando l'indagato, sottoposto alla detenzione domiciliare, dopo aver ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedeva coinvolto il fratello in una piazza di Trabia, senza pensarci due volte avrebbe lasciato la propria abitazione per recarsi sul luogo della lite con l'obiettivo di farsi giustizia da solo. Liberoquotidiano.it - Palermo: evade da domiciliari e spara per vendicare fratello coinvolto in lite, arrestato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ott. (Adnkronos) - Un 35enne è statodai carabinieri a Termini Imerese, nel Palermitano, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresticon braccialetto elettronico, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti dell'uomo già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, quando l'indagato, sottoposto alla detenzione domiciliare, dopo aver ricevuto la notizia di un violento scontro verbale e fisico che vedevailin una piazza di Trabia, senza pensarci due volte avrebbe lasciato la propria abitazione per recarsi sul luogo dellacon l'obiettivo di farsi giustizia da solo.

