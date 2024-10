Omicidio Denis Bergamini, la sorella Donata: “Dopo la condanna, consiglio a Isabella Internò di parlare” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Donata Bergamini, sorella di Denis, il calciatore del Cosenza trovato morto nel 1989 lungo la statale 106, è stata ospite della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Pochi giorni fa è arrivata la condanna a 16 anni per Omicidio in concorso con ignoti per l'ex fidanzata del giocatore, Isabella Internò. "Lei non parla con nessuno, ma io le consiglierei di farlo. Troppi hanno detto il falso ma avevamo ragione noi", ha detto Bergamini. Fanpage.it - Omicidio Denis Bergamini, la sorella Donata: “Dopo la condanna, consiglio a Isabella Internò di parlare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, il calciatore del Cosenza trovato morto nel 1989 lungo la statale 106, è stata ospite della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Pochi giorni fa è arrivata laa 16 anni perin concorso con ignoti per l'ex fidanzata del giocatore,. "Lei non parla con nessuno, ma io le consiglierei di farlo. Troppi hanno detto il falso ma avevamo ragione noi", ha detto

