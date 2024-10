Nobel per la Chimica 2024 – Premiati David Baker, Demis Hassabis, John M. Jumper per gli studi sulle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono scienziati impegnati nello studio delle proteine “gli ingegnosi strumenti chimici della vita” i vincitori del Nobel per la Chimica 2024. Si tratta di David Baker, Demis Hassabis, John M. Jumper e l’Accademia di Svezia ha deciso di assegnare il premio con una metà a Baker “per la progettazione delle proteine computazionali” e l’altra metà congiuntamente a Hassabis e Jumper “per la previsione della struttura proteica”. “David Baker è riuscito con l’impresa quasi impossibile di costruire proteine completamente nuove. Demis Hassabis e John Jumper hanno sviluppato un modello di AI per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle proteine. Queste scoperte hanno un enorme potenziale. La diversità della vita testimonia la sorprendente capacità delle proteine come strumenti chimici. Ilfattoquotidiano.it - Nobel per la Chimica 2024 – Premiati David Baker, Demis Hassabis, John M. Jumper per gli studi sulle proteine Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono scienziati impegnati nelloo delle“gli ingegnosi strumenti chimici della vita” i vincitori delper la. Si tratta diM.e l’Accademia di Svezia ha deciso di assegnare il premio con una metà a“per la progettazione dellecomputazionali” e l’altra metà congiuntamente a“per la previsione della struttura proteica”. “è riuscito con l’impresa quasi impossibile di costruirecompletamente nuove.hanno sviluppato un modello di AI per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle. Queste scoperte hanno un enorme potenziale. La diversità della vita testimonia la sorprendente capacità dellecome strumenti chimici.

