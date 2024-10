Nba, Celtics di nuovo campioni e Gilgeous-Alexander Mvp: le previsioni del GM Survey (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Boston Celtics si confermeranno campioni Nba e Shai Gilgeous-Alexander sarà l’Mvp della prossima stagione. Lo rivela il GM Survey, il report annuale che raccoglie pareri e previsioni dei general manager della Lega americana, prima dell’inizio dei giochi il 22 ottobre. Per l’83% degli intervistati la franchigia del Massachusetts è la favorita per sollevare di nuovo il Larry O’Brien Trophy nel 2025. Al secondo posto, con il 13% delle preferenze, ci sono gli Oklahoma City Thunder, mentre al terzo posto ci sono i Dallas Mavericks con il 3% dei voti. Il 26enne canadese Gilgeous-Alexander, guardia e play di Oklahoma, secondo il report è destinato a vincere il premio di miglior giocatore con il 40% delle preferenze, davanti a Luka Doncic (Dallas, 30%), Joel Embiid (Philadelphia, 7%), Nikola Jokic (Denver, 7%), Jayson Tatum (Boston, 7%). Lapresse.it - Nba, Celtics di nuovo campioni e Gilgeous-Alexander Mvp: le previsioni del GM Survey Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Bostonsi confermerannoNba e Shaisarà l’Mvp della prossima stagione. Lo rivela il GM, il report annuale che raccoglie pareri edei general manager della Lega americana, prima dell’inizio dei giochi il 22 ottobre. Per l’83% degli intervistati la franchigia del Massachusetts è la favorita per sollevare diil Larry O’Brien Trophy nel 2025. Al secondo posto, con il 13% delle preferenze, ci sono gli Oklahoma City Thunder, mentre al terzo posto ci sono i Dallas Mavericks con il 3% dei voti. Il 26enne canadese, guardia e play di Oklahoma, secondo il report è destinato a vincere il premio di miglior giocatore con il 40% delle preferenze, davanti a Luka Doncic (Dallas, 30%), Joel Embiid (Philadelphia, 7%), Nikola Jokic (Denver, 7%), Jayson Tatum (Boston, 7%).

