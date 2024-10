Nations League, il Comune di Udine concede il patrocinio per Italia-Israele (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia-Israele, che in precedenza lo aveva negato per mantenere una posizione equidistante sulla guerra in Medio Oriente. La sfida di Nations League è in programma nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni : “In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport”. L'articolo Nations League, il Comune di Udine concede il patrocinio per Italia-Israele CalcioWeb. Calcioweb.eu - Nations League, il Comune di Udine concede il patrocinio per Italia-Israele Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildiha concesso ilper la partita, che in precedenza lo aveva negato per mantenere una posizione equidistante sulla guerra in Medio Oriente. La sfida diè in programma nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni : “In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport”. L'articolo, ildiilperCalcioWeb.

