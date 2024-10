Ilrestodelcarlino.it - Movida molesta a Civitanova, il summit in questura: incontro con i titolari delle tre discoteche

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Marche, 9 ottobre 2024 –e problemi di sicurezza, convocati ieri ini gestoritrecittadine dopo l’ultimo fine settimana con il caos in centro. Il questore vicario, Marcello Pedrotti, si è confrontato con Daniele Maria Angelini e Stefano Salvucci del Donoma, con Edardo Ascani e Vincenzo Pizzicara del Brahma, e con Moreno Ascani della Serra, presente anche il dirigente del commissariato Riccardo Zenobi. “Abbiamo parlato dell’organizzazione della sicurezza, del problema dei minorenni, di come affrontare le prossime date in cui i locali proporranno eventi importanti, per esempio sabato i Simba da Rue al Donoma.