Modello 730/2024 integrativo: da non perdere la data del 25 ottobre. Le info sull'invio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Occhio alla scadenze del 25 ottobre per l'invio del Modello 730/2024 integrativo, da trasmettere in caso ci si accorga di particolari errori o discrepanze.La dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia Entrate con il Modello 730/2024 è l'occasione per il contribuente di calcolare l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali nell'ammontare effettivamente dovuto, determinato con riguardo a tutti i redditi totalizzati e / o percepiti nel periodo d'imposta 2023.

