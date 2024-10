Minturno ruba una bici elettrica ad un ragazzino | arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – I Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di Formia, in Scauri diha proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto, un 23enne, di, già noto alle Forze dell’ordine. Nella serata del 7 ottobre 2024, un equipaggio della Sezione Radiomobile veniva fermato da un uomo, il quale segnalava che poco prima, un noto pregiudicato del luogo, aveva appena perpetrato il furto dellalettadel nipote minorenne, indicando la direzione intrapresa dallo stesso. Le immediate ricerche hanno consentito di individuare il malfattore che subito bloccato è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dinanzi all’A.G. per il delitto previsto e punibile dall’art. 624 c.p. Lacletta è stata restituita al legittimo proprietario.