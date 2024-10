Milton spaventa la Florida. Biden: «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora, è una questione di vita o di morte», queste le parole del presidente USA Joe Biden, davanti all’arrivo dell’uragano Milton sulle coste della Florida. E in tanti sono scappati dalle coste, creando lunghe code in autostrada, con distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. La sindaca di Tampa: «Chi rimane nella sua casa a un piano ha deciso di rimanere nella sua bara» «Milton è la tempesta del secolo, può essere catastrofico», ha precisato la vicepresidente e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris. Il sindaco di Tampa Jane Castor è stata più netta. Chi ha deciso di rimanere nella propria casa, magari a un piano, ha deciso di chiudersi «in una bara». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «lae se dovete evacuare fatelo ora, è unadio di», queste le parole del presidente USA Joe, davanti all’arrivo dell’uraganosulle coste della. E in tanti sono scappati dalle coste, creando lunghe code in autostrada, con distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. La sindaca di Tampa: «Chi rimane nella sua casa a un piano ha deciso di rimanere nella sua bara» «è la tempesta del secolo, può essere catastrofico», ha precisato la vicepresidente e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris. Il sindaco di Tampa Jane Castor è stata più netta. Chi ha deciso di rimanere nella propria casa, magari a un piano, ha deciso di chiudersi «in una bara».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton ha toccato terra in Florida - Fort Myers, 10 ott. Leggi anche › Trombe d’aria, come si formano e cosa c’entra il cambiamento climatico iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Uragano Milton: in Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

L'uragano Milton approda in Florida - Lucie, Keith Pearson che ha specificato inoltre che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello stato. Le contee maggiormente colpite dai disservizi sono quelle di Hardee e Sarasota. Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente in Florida nelle ore successive all'arrivo dell'uragano Milton, ... (Ilfoglio.it)

Uragano Milton in Florida : vittime e milioni di persone senza elettricità. I VIDEO impressionanti - Le squadre di tecnici sono già all’opera per ripristinare l’elettricità, ma le difficoltà sono immense a causa dei danni alle infrastrutture. Ci sono vittime. (Continua a leggere dopo la foto)Leggi anche ? Arriva in Italia l’uragano Kirk: ecco dove e quando colpirà (VIDEO) Immagini catastrofiche dagli Stati Uniti, nelle scorse ore l'uragano #Milton ha colpito la #Florida: registrati danni ... (Urbanpost.it)