Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia ha conquistato tutti: rinnovo in arrivo? Il punto

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’inizio di stagione dicon la maglia delha convinto, dai tifosi alla dirigenza:già inper lui?ha stupito. Il difensore centrale classe 1999 ha disputato un ottimo inizio di stagione con la maglia del. Motivo per cui il club starebbe prendendo in considerazione un suo possibiledi contratto. Il numero 46 rossonero non ha realizzato solo il goal decisivo nel derby contro l’Inter, ma una serie di ottime prestazioni negli incontri disputati finora. Partite che gli sono valse, non a caso, la prima convocazione nella nazionale maggiore dell’Italia.