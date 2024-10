Matrimonio in una masseria del Brindisino per il cantautore Francesco Sarcina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FASANO - Il frontman della nota band "Le vibrazioni", il cantautore 47enne Francesco Sarcina, è convolato a nozze nel Brindisino con la compagna Nayra Garibo, 30 anni. La celebrazione del rito civile ed i festeggiamenti si sono svolti presso masseria La macina, collocata nell'area di Fasano. Brindisireport.it - Matrimonio in una masseria del Brindisino per il cantautore Francesco Sarcina Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FASANO - Il frontman della nota band "Le vibrazioni", il47enne, è convolato a nozze nelcon la compagna Nayra Garibo, 30 anni. La celebrazione del rito civile ed i festeggiamenti si sono svolti pressoLa macina, collocata nell'area di Fasano.

