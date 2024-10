Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 13: ecco cosa succederà nel quinto episodio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) © US Warner Bros. DiscoveryProsegue la conoscenza dei protagonisti della tredicesima edizione di. Quale buona occasione per approfondire il rapporto se non il compleanno del proprio partner? E’ questo quello che accade a due delle tre coppie nel corso deldel docu-reality, in onda su Real Time mercoledì 16 ottobre 2024. Scopriamo dunque cheaccadrà grazie alle nostre anticipazioni (l’è già disponibile su Discovery+). Anticipazionidi13 Fine della luna di miele per Asia e Anthony Anthony Giavarini e Asia Marchesi sono ancora in luna di miele a Capo Verde. Tra battute e risate, i due si avvicinano anche in maniera intima. In un confessionale, col sorriso sulle labbra, il camionista ammette infatti che “io e Asia abbiamo fatto l’amore, subito dopo la doccia, ed è stato bellissimo“.