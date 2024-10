Masters 1000 di Shanghai, Sinner-Medvedev ai quarti di finale: i precedenti tra i due tennisti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Shanghai, 9 ottobre 2024 – Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Shangai. Il tennista azzurro, che ha sconfitto in due set Ben Shelton ai quarti di finale, il 10 ottobre affronterà Daniil Medvedev per l’accesso alle semifinali. Sinner, reduce dalla finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz e alle prese con il ricorso presentato dalla Wada per il caso doping, non ha intenzione di fermarsi: “Shelton ha giocato quasi solo prime palle, la partita è stata difficilissima”, ha dichiarato a caldo l’altoatesino, “nella parte finale ho avuto più aggressività, soprattutto nel tie-break e sono fiducioso per il proseguo del torneo. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere e di aver giocato ancora una volta. In questi giorni liberi sono andato al cinema, ho recuperato un po’ la forma che rimane la parte più importante”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Jannikcontinua la sua marcia aldi Shangai. Il tennista azzurro, che ha sconfitto in due set Ben Shelton aidi, il 10 ottobre affronterà Daniilper l’accesso alle semifinali., reduce dallapersa a Pechino contro Carlos Alcaraz e alle prese con il ricorso presentato dalla Wada per il caso doping, non ha intenzione di fermarsi: “Shelton ha giocato quasi solo prime palle, la partita è stata difficilissima”, ha dichiarato a caldo l’altoatesino, “nella parteho avuto più aggressività, soprattutto nel tie-break e sono fiducioso per il proseguo del torneo. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere e di aver giocato ancora una volta. In questi giorni liberi sono andato al cinema, ho recuperato un po’ la forma che rimane la parte più importante”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai - Djokovic : “Mensik giovane promettente - sfida difficile” - Penso abbia il potenziale per diventare uno dei migliori. Ha un buon servizio ed è solido da fondo. . Mi aspetto una sfida molto difficile, soprattutto perché arriverà alla partita senza niente da perdere”. The post Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Mensik giovane promettente, sfida difficile” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Sinner ancora ai quarti di un Masters 1000 nel 2024 : non accadeva da 6 nel circuito – Il dato - Non accadeva dal 2018 Prima di Sinner, l’ultimo a conquistare 7 quarti di finale era stato il tennista tedesco Alexander Zverev ben 6 anni fa. A questi, si aggiungono il forfait alle Olimpiadi e le eliminazioni dal Roland Garros (battuto in semifinale da Carlos Alcaraz) e da Wimbledon (fermato ai quarti di finale per mano di Daniil Medvedev). (Ilfattoquotidiano.it)

Masters 1000 Shanghai : Djokovic express con Safiullin - ora Mensik - Prosegue il percorso netto di Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai, in Cina. The post Masters 1000 Shanghai: Djokovic express con Safiullin, ora Mensik appeared first on SportFace. 6-3 6-2 il punteggio a favore del tennista di Belgrado, che accede ai quarti di finale senza aver perso un set. (Sportface.it)