Maltempo, arriva la 'coda' dell'uragano Kirk: attesi nuovi nubifragi nel Bresciano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì, il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di Maltempo, con intense piogge e violente raffiche di vento: nella nostra provincia, la conta dei danni parla di frane, allagamenti, alberi caduti e persino il tetto di una scuola scoperchiato (foto).Purtroppo, non è ancora finita Bresciatoday.it - Maltempo, arriva la 'coda' dell'uragano Kirk: attesi nuovi nubifragi nel Bresciano Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì, il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di, con intense piogge e violente raffiche di vento: nella nostra provincia, la conta dei danni parla di frane, allagamenti, alberi caduti e persino il tetto di una scuola scoperchiato (foto).Purtroppo, non è ancora finita

Maltempo - oggi tregua meteo : domani arriva uragano Kirk - (Adnkronos) – Il maltempo concede una tregua oggi all'Italia, il quadro meteo migliora ma l'allerta rimane.