Lavori tra Feriolo e Fondotoce, la Statale riapre al traffico nelle ore di punta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo due giorni di traffico e code, complici anche due incidenti che ieri, martedì 8 ottobre, hanno causato la chiusura dell'A26 nel tratto tra Baveno e Verbania, in direzione nord, arriva una (almeno parziale) buona notizia per gli automobilisti del verbano.La strada Statale 33 tra Feriolo e Novaratoday.it - Lavori tra Feriolo e Fondotoce, la Statale riapre al traffico nelle ore di punta Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo due giorni die code, complici anche due incidenti che ieri, martedì 8 ottobre, hanno causato la chiusura dell'A26 nel tratto tra Baveno e Verbania, in direzione nord, arriva una (almeno parziale) buona notizia per gli automobilisti del verbano.La strada33 tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni-Orte - lavori sul raccordo : le modifiche al traffico fino al 13 dicembre - Lavori in corso lungo il raccordo Terni-Orte. . “A partire da giovedì 10 ottobre – spiega l’azienda che fa parte. . . A comunicare l’inizio dei lavori è Anas che in una nota spiega come gli interventi di “risanamento profondo della pavimentazione” interesseranno la strada statale 675 “Umbro ... (Ternitoday.it)

Lavori tra Feriolo e Fondotoce - traffico bloccato sul lago - Anas ha infatti deciso di asfaltare i due chilometri di strada, all'altezza del raccordo tra la statale 33 e la statale 34, in orario diurno, nonostante le richieste dei sindaci. . . I lavori tra Feriolo e Fondotoce hanno già iniziato a creare grossi disagi dopo poche ore dall'inizio del ... (Novaratoday.it)

Eventi e lavori - le prossime modifiche al traffico e alla sosta - Di conseguenza i veicoli in uscita da via Marconi e da via delle Rose all’altezza di via Petrarca hanno l’obbligo di svoltare a sinistra. Ancora lunedì 7 ottobre in occasione di Modena Cento Ore 2024, dalle 7 alle 15,30 è istituito il divieto di sosta con rimozione nell’area a pagamento di ... (Lanazione.it)

Statale 36 - tra pioggia - lavori e incidente all'alba il traffico è in tilt - Comincia in salita anche questa giornata per tutti coloro che utilizzano la Statale 36, importantissimo collegamento della Lombardia, che coinvolge, oltre alla provincia di Como anche quella di Lecco, Sondrio e Monza e Brianza. Intorno alle 6.45 di giovedì 3 ottobre proprio lungo la Strada... (Quicomo.it)

Lavori sulla Complanarina : Stradello San Lorenzo chiuso al traffico - Rimarrà chiuso al traffico fino a fine novembre stradello san Lorenzo nel tratto del cavalcavia autostradale, con sospensione completa della circolazione. I percorsi alternativi consigliati sono strada Paganine e via Medicine. Proseguono infatti i lavori di realizzazione della Complanarina a... (Modenatoday.it)