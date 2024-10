Lanazione.it - La scuola ritrovata. Tutti in classe a Pierantonio. Il terremoto è un ricordo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)bagnatafortunata. Dove la fortuna sta nella splendida accoglienza che la comunità diha riservato alla nuova struttura modulare che, finalmente, torna ad ospitare gli studenti delle scuole medie, migrati a Umbertide dopo il. E non era un fatto scontato: nè per i soldi da trovare, nè per i tempi strettissimi in cui è stata realizzata, nè per la qualità architettonica e tecnica della struttura. "Un vero miracolo" ha commentato Paolo Arcelli, presidente del comitato "Rinascita 9 Marzo", "rubando" un po’ il mestiere a Don Simone Sorbaioli vicario del vescovo Maffeis che l’ha benedetta. Una, pur piccola, ma certamente bella ed ospitale. Situata nel parco della materna è dotata di tre aule (prima, seconda e terza G) spaziose e divise da un grande corridoio, a cui si aggiungono un’auletta multidisciplinare, servizi e vari confort.