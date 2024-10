La nuova Jeep Compass 2025: elettrica, ibrida e innovativa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 2025, Jeep presenterà la nuova Compass, un modello che promette di innovare profondamente sia dal punto di vista tecnologico che stilistico. Il marchio di Stellantis ha già svelato alcuni dettagli della sua prossima generazione di SUV, che rappresenterà un’importante evoluzione rispetto ai modelli attuali, abbracciando un approccio sempre più orientato alla sostenibilità, anche con la nuova Jeep Compass 2025. Jeep Compass (modello 2017) @Foto Crediti Ansa – VelvetMagProduzione a Melfi e rilancio dello stabilimento Una delle novità più significative riguarda la produzione italiana della Compass, che avverrà nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. Questo impianto, al centro di un piano di rilancio di Stellantis, sarà responsabile dell’assemblaggio di diverse versioni della nuova Compass, con un focus particolare sui modelli ibridi ed elettrici. Velvetmag.it - La nuova Jeep Compass 2025: elettrica, ibrida e innovativa Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelpresenterà la, un modello che promette di innovare profondamente sia dal punto di vista tecnologico che stilistico. Il marchio di Stellantis ha già svelato alcuni dettagli della sua prossima generazione di SUV, che rappresenterà un’importante evoluzione rispetto ai modelli attuali, abbracciando un approccio sempre più orientato alla sostenibilità, anche con la(modello 2017) @Foto Crediti Ansa – VelvetMagProduzione a Melfi e rilancio dello stabilimento Una delle novità più significative riguarda la produzione italiana della, che avverrà nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. Questo impianto, al centro di un piano di rilancio di Stellantis, sarà responsabile dell’assemblaggio di diverse versioni della, con un focus particolare sui modelli ibridi ed elettrici.

