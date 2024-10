La lite tra Vieri e Cassano non si arresta: «Neanche lo nomino, non perdono i traditori» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’amicizia tra Antonio Cassano e Christian Vieri, due delle figure più iconiche del calcio italiano, sembra ormai definitivamente compromessa. La loro collaborazione professionale, che aveva dato vita alla popolare Bobo TV, si è conclusa bruscamente, lasciando dietro di sé rancori e accuse. Nonostante il grande successo del programma e la solida amicizia che sembrava legare i protagonisti, la rottura tra Cassano e Vieri ha sollevato numerose polemiche. Nel recente intervento di Cassano al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore barese ha parlato apertamente della sua versione dei fatti, senza mai nominare direttamente il suo ex amico e collega. Le sue parole sono state dure, segnate da un senso di tradimento che, secondo lui, non potrà mai essere perdonato. Donnapop.it - La lite tra Vieri e Cassano non si arresta: «Neanche lo nomino, non perdono i traditori» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’amicizia tra Antonioe Christian, due delle figure più iconiche del calcio italiano, sembra ormai definitivamente compromessa. La loro collaborazione professionale, che aveva dato vita alla popolare Bobo TV, si è conclusa bruscamente, lasciando dietro di sé rancori e accuse. Nonostante il grande successo del programma e la solida amicizia che sembrava legare i protagonisti, la rottura traha sollevato numerose polemiche. Nel recente intervento dial podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore barese ha parlato apertamente della sua versione dei fatti, senza mai nominare direttamente il suo ex amico e collega. Le sue parole sono state dure, segnate da un senso di tradimento che, secondo lui, non potrà mai essere perdonato.

