La Lazio ancora su Folorunsho, possibile tentativo a gennaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio potrebbe tornare nuovamente sul centrocampista Michael Folorunsho a gennaio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è brevemente soffermata L'articolo La Lazio ancora su Folorunsho, possibile tentativo a gennaio proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - La Lazio ancora su Folorunsho, possibile tentativo a gennaio Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo La Gazzetta dello Sport lapotrebbe tornare nuovamente sul centrocampista Michael. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è brevemente soffermata L'articolo Lasuproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Folorunsho solo panchina al Napoli - a gennaio la Lazio ci riproverà - L'articolo Folorunsho solo panchina al Napoli, a gennaio la Lazio ci riproverà sembra essere il primo su ilNapolista. . Che difficilmente tornerà sui suoi passi e continuerà quindi a chiedere l’obbligo di riscatto per il giocatore. Ovvero Michael Folorunsho. Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a prenderlo, senza però mai schiodarsi da una formula che prevedeva un prestito oneroso, ... (Ilnapolista.it)

Folorunsho - niente Lazio per più motivi : dal prestito alla percentuale sulla futura rivendita - . net. olorunsho, niente Lazio per più motivi: dal prestito alla percentuale sulla futura rivendita L’edizione odierna del portale online, ha spiegato i motivi per … L'articolo Folorunsho, niente Lazio per più motivi: dal prestito alla percentuale sulla futura rivendita proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Lazio - Fabiani : “Volevamo Folorunsho ad una sola a condizione” - Angelo Fabiani, Direttore sportivo della Lazio, ha parlato del recente interesse del club per Michael Folorunsho. Il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho ha suscitato l’interesse … L'articolo Lazio, Fabiani: “Volevamo Folorunsho ad una sola a condizione” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)