Quifinanza.it - La Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Psb, il piano da presentare all’Ue

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladei Deputati hato, con 183 sì e 2 astensioni, ilstrutturale di bilancio, che il Governo dovràall’Unione europea. Questo documento raccoglie tutte le misure che lo Stato italiano dovrà attuare per azzerare il proprio deficit e cominciare a rientrare dal suo debito pubblico, seguendo le regole imposte dall’Europa e concordate dall’attuale esecutivo. Di conseguenza il suo contenuto, che verrà aggiornato nei prossimi anni a seconda dell’andamento del progetto e dell’economia italiana, sarà fondamentale per capire quali saranno le risorse a disposizione per le manovre finanziarie che dovranno applicare in maniera pratica la riduzione delle uscite dello Stato.