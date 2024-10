Inganno: recensione della serie thriller di Netflix (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inganno: recensione della serie thriller di Netflix Protagonista di Inganno, Gabriella è una donna elegante, bella e audace, pienamente consapevole dei suoi sessant’anni e del suo ruolo di madre, nonna, ex moglie e improvvisamente, anche di amante. Ma cosa significa innamorarsi di nuovo a 60 anni? Come cambia la percezione di sé e quella degli altri? L’amore a questa età porta con sé dubbi e insicurezze che, intrecciati a desideri sopiti e al peso di figli invadenti, mettono ancor più a dura prova i propri sentimenti. E quanto può complicarsi la situazione se l’oggetto di questo amore è un uomo misterioso, trent’anni più giovane, di cui si conosce soltanto il nome? L’unica che può rispondere a queste domande è proprio Gabriella, la passionale e impulsiva protagonista del thriller erotico e sentimentale in sei episodi di Pappi Corsicato, Inganno, prodotta da Cattleya. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)diProtagonista di, Gabriella è una donna elegante, bella e audace, pienamente consapevole dei suoi sessant’anni e del suo ruolo di madre, nonna, ex moglie e improvvisamente, anche di amante. Ma cosa significa innamorarsi di nuovo a 60 anni? Come cambia la percezione di sé e quella degli altri? L’amore a questa età porta con sé dubbi e insicurezze che, intrecciati a desideri sopiti e al peso di figli invadenti, mettono ancor più a dura prova i propri sentimenti. E quanto può complicarsi la situazione se l’oggetto di questo amore è un uomo misterioso, trent’anni più giovane, di cui si conosce soltanto il nome? L’unica che può rispondere a queste domande è proprio Gabriella, la passionale e impulsiva protagonista delerotico e sentimentale in sei episodi di Pappi Corsicato,, prodotta da Cattleya.

Inganno - la recensione : sesso e thriller per Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - Guardando Inganno, serie in sei episodi diretta da Pappi Corsicato, su Netflix dal 9 ottobre, ci è venuto in mente il film di Woody Allen Basta che funzioni. La loro è una coppia che su carta è assurda, ma, come dice il protagonista: "Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità ... (Movieplayer.it)

“Inganno” - la recensione della serie Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - In una cavalcata fatta di inganni, manipolazioni, eros e messinscene, nulla è come sembra. Conclusioni e opinioni “Inganno” si presenta come un sexy-thriller avvincente, con un erotismo sottile che si fa beffa dei tabù della nostra epoca che non osa parlare di come invecchiano i corpi, delle loro ... (Superguidatv.it)