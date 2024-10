Incidente bus a Verona: indagato l’autista. La decisione dopo l’autopsia della vittima (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Verona, 9 ottobre 2024 – Emerge un primo indagato in relazione al tragico Incidente che nella giornata di ferragosto ha visto finire fuori strada un bus a Parona, nel Veronese: si tratta dell’autista, anch’egli rimasto ferito e di conseguenza ricoverato in ospedale per ben 30 giorni. L’ipotesi di reato è omicidio stradale. In totale i feriti sono stati 6; la 48enne rumena Lacrimioara Radulescu ha invece perso la vita. La decisione di iscrivere l’uomo nel registro degli indagati da parte della procura di Verona arriva a seguito dell’esito dell’autopsia sul corpo della donna, di cui presto si svolgeranno i funerali. l’autista era stato sottoposto a degli esami tossicologici, che hanno dato però esito negativo. Esclusa anche l’ipotesi di un malfunzionamento del mezzo, in quanto era nuovo. Ilrestodelcarlino.it - Incidente bus a Verona: indagato l’autista. La decisione dopo l’autopsia della vittima Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Emerge un primoin relazione al tragicoche nella giornata di ferragosto ha visto finire fuori strada un bus a Parona, nel Veronese: si tratta del, anch’egli rimasto ferito e di conseguenza ricoverato in ospedale per ben 30 giorni. L’ipotesi di reato è omicidio stradale. In totale i feriti sono stati 6; la 48enne rumena Lacrimioara Radulescu ha invece perso la vita. Ladi iscrivere l’uomo nel registro degli indagati da parteprocura diarriva a seguito dell’esito delsul corpodonna, di cui presto si svolgeranno i funerali.era stato sottoposto a degli esami tossicologici, che hanno dato però esito negativo. Esclusa anche l’ipotesi di un malfunzionamento del mezzo, in quanto era nuovo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Chimirri ucciso - il poliziotto Giuseppe Sortino indagato per omicidio. Cosa è successo : l'incidente - la fuga a Crotone - l'aggressione - Un uomo di 44 anni ucciso, a conclusione di un inseguimento, da un poliziotto, che poi rischia il linciaggio ad opera dei familiari della vittima e finisce in prognosi riservata in... (Ilmessaggero.it)

Domenica Speria muore in un incidente - lascia un figlio di 9 anni. Il fidanzato alla guida è indagato : «Aveva bevuto» - Domenica Speria, una estetista di 35 anni, è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada... (Leggo.it)

Incidente a Modena - scontro tra auto : morta mamma di 35 anni - indagato il compagno alla guida - Incidente ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada nazionale per Carpi: Domenica Speria, mamma di 35 anni, è morta quasi sul colpo. Ferito il compagno 32enne, che risulterebbe indagato per omicidio stradale. Indagini in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Muore in un "falso" incidente - al funerale si presenta il marito indagato per l'omicidio - Gli investigatori. . Nella chiesa, gremita da parenti e amici, c'è anche il marito della vittima, il 46enne Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario. E’ in corso nella cattedrale di San Severo, in provincia di Foggia, il funerale di Lucia Caliendo, la 47enne morta il 27 settembre scorso in ... (Gazzettadelsud.it)

Lucia Salcone - la morte nell’incidente e il marito indagato. L’avvocato della famiglia : “Vogliamo la verità” - È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne morta in un incidente a San Severo mentre era in auto con il marito. it: "La mamma vuole solo la verità sulla morte della figlia". . L'uomo è indagato a piede libero con l'accusa di omicidio volontario. L'avvocato della famiglia ... (Fanpage.it)