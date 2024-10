Il team UniParthenope vince la regata Federica Cup

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ ildiad essersi aggiudicato lavelicaCup, trofeo nato in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A sfidarsi nelle acque del golfo di Napoli sono state stamattina otto imbarcazioni. Sul secondo gradino del podio, a pari punti, l’equipaggio Unina1 e al terzo posto ilUnige. Al trofeo hanno partecipato gli equipaggi del Politecnico di Milano, del Politecnico di Torino, degli Atenei di Genova, Palermo, Trieste e Napoli con la Federico II e la Parthenope. Isi sono sfidati veleggiando, in sette regate, a bordo delle imbarcazioni RS21, messe adisposizione dalla V Zona della Federazione italiana vela. A consegnare il trofeo ai vincitori è stata la pro rettrice della Federico II, Rita Mastrullo.