Il giovane castiglionese Edoardo Pantini vince il Premio “New Voice” al Cantagiro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Il giovane castiglionese Edoardo Pantini vince il Premio “New Voice” al Cantagiro “E bravo il nostro 14 enne Edoardo Pantini che con impegno e tanta dedizione studia canto alla PM School di Pesaro e al Cantagiro 2024 ha portato in alto il nome di Castiglion Fiorentino interpretando magistralmente la canzone di Alex Baroni “Cambiare". Anche il sindaco Mario Agnelli si congratula con il giovane cantante castiglionese. Continua, infatti, a far parlare di sé Edoardo Pantini che venerdì 4 ottobre alla Finale Cover del Cantagiro, svoltasi presso il teatro La Fenice di Senigallia, ha vinto il Premio “New Voice” dopo essersi esibito con il brano “Cambiare” di Alex Baroni. La serata, condotta da Marco Zingaretti, ha visto esibirsi più di 50 concorrenti e la voce di Edoardo è stata la più apprezzate. Lanazione.it - Il giovane castiglionese Edoardo Pantini vince il Premio “New Voice” al Cantagiro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ilil“New” al“E bravo il nostro 14 enneche con impegno e tanta dedizione studia canto alla PM School di Pesaro e al2024 ha portato in alto il nome di Castiglion Fiorentino interpretando magistralmente la canzone di Alex Baroni “Cambiare". Anche il sindaco Mario Agnelli si congratula con ilcantante. Continua, infatti, a far parlare di séche venerdì 4 ottobre alla Finale Cover del, svoltasi presso il teatro La Fenice di Senigallia, ha vinto il“New” dopo essersi esibito con il brano “Cambiare” di Alex Baroni. La serata, condotta da Marco Zingaretti, ha visto esibirsi più di 50 concorrenti e la voce diè stata la più apprezzate.

