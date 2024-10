Idf, ieri colpiti 185 obiettivi di Hezbollah e 45 di Hamas (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aeronautica israeliana ha colpito nella giornata di ieri "circa 185 obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano e circa 45 obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di Gaza, comprese cellule terroristiche, siti infrastrutturali, strutture militari, posti di osservazione, lanciatori e depositi di armi". Lo rende noto l'esercito (Idf) su Telegram. Quotidiano.net - Idf, ieri colpiti 185 obiettivi di Hezbollah e 45 di Hamas Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aeronautica israeliana ha colpito nella giornata di"circa 185terroristici diin Libano e circa 45terroristici dinella Striscia di Gaza, comprese cellule terroristiche, siti infrastrutturali, strutture militari, posti di osservazione, lanciatori e depositi di armi". Lo rende noto l'esercito (Idf) su Telegram.

