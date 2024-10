Fanpage.it - I giuristi smontano il ddl Sicurezza, i nuovi reati sono inutili e colpiscono i più deboli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ddlè in lavorazione al Senato. Ieri, per quattro ore e mezza, dodici esperti di diritto hanno risposto alle domande dei parlamentari - e hanno messo in evidenza tutte le falle di un ddl "inutile", punitivo verso chi "vive in contesti di marginalità sociale", e che non farà altro che intasare i tribunali. Per poi rischiare di essere bocciato dalla Corte costituzionale.