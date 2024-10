Grande Fratello, avete sentito cosa ha detto Lorenzo su Helena? Scoppia la polemica per la frase vergognosa (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) cosa è successo al Grande Fratello? Lorenzo Spolverato ha detto una frase su Helena Prestes che ha fatto trasalire il pubblico del reality La trasmissione condotta da Alfonso Signorini è iniziata da neanche un mese e già ha creato diverse polemiche; la scorsa settimana, ad esempio, si è parlato a lungo delle parole usate da Michael Castorino nei confronti di Jessica Morlacchi, in cui suggeriva che “bisognerebbe darle qualche sberla”. Ora, però, la situazione nel loft di Cinecittà sembra essere precipitata: al Grande Fratello, Lorenzo, parlando di Helena con Shaila Gatta, ha detto una frase che ha sconvolto il pubblico del programma. Ma cosa è successo? Tutto è cominciato con la complicità fra il modello e l’ex velina di Striscia. Donnapop.it - Grande Fratello, avete sentito cosa ha detto Lorenzo su Helena? Scoppia la polemica per la frase vergognosa (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è successo alSpolverato haunasuPrestes che ha fatto trasalire il pubblico del reality La trasmissione condotta da Alfonso Signorini è iniziata da neanche un mese e già ha creato diverse polemiche; la scorsa settimana, ad esempio, si è parlato a lungo delle parole usate da Michael Castorino nei confronti di Jessica Morlacchi, in cui suggeriva che “bisognerebbe darle qualche sberla”. Ora, però, la situazione nel loft di Cinecittà sembra essere precipitata: al, parlando dicon Shaila Gatta, haunache ha sconvolto il pubblico del programma. Maè successo? Tutto è cominciato con la complicità fra il modello e l’ex velina di Striscia.

Grande Fratello - perché Shaila Gatta e Alessandro Zarino si erano lasciati? “Lei aveva scoperto che…” - la segnalazione - Lo ha accusato di averla usata solo per ottenere visibilità e per aprire la palestra. Continua a far parecchio discutere il web il triangolo amoroso di questo Grande Fratello tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez ed Helena Prestes. Se da una parte l’ex velina di Striscia la Notizia sembra essere decisa a proseguire da sola il suo percorso all’interno della Casa, dall’altra in ... (Isaechia.it)

Grande Fratello - Iago ‘critico’ sulle opinioniste : “Danno formaggio al lupo Lorenzo” - Una metafora, quella del lupo e del formaggio, decisamente coerente con un pensiero su Beatrice di qualche giorno fa, criticata dal concorrente con l’appellativo di ‘strega di Macbeth‘ perché fa di tutto, con le sue provocazioni, per creare “il dramma, il casino“. In giardino, Iago si è ritrovato a parlare con Tommaso Franchi di Lorenzo e del percorso che sta facendo all’interno del reality. (Davidemaggio.it)

La presunta crisi di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello : “Abbandona - ma era già tutto programmato” - L'ultima puntata del reality show ha messo al centro la crisi del coreografo, che ha dichiarato di voler abbandonare lo show per riabbracciare sua figlia. L'addio del coreografo al Grande Fratello: il vero motivo Nella diretta del 7 ottobre il pubblico di Canale 5 ha assistito alla …. Tuttavia, i motivi dietro questa decisione potrebbero essere altri. (Movieplayer.it)