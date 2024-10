Forza Italia lancia lo “Ius Italiae”: cittadinanza a chi completa 10 anni di scuola (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Forza Italia ha ufficialmente depositato oggi, presso il Senato e la Camera, una nuova proposta di legge chiamata “Ius Italiae”, che mira a riformare il sistema di concessione della cittadinanza Italiana. La proposta introduce un criterio innovativo: il riconoscimento della cittadinanza sarà legato alla frequenza di almeno dieci anni di scuola dell’obbligo da parte di L'articolo Forza Italia lancia lo “Ius Italiae”: cittadinanza a chi completa 10 anni di scuola proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Forza Italia lancia lo “Ius Italiae”: cittadinanza a chi completa 10 anni di scuola Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha ufficialmente depositato oggi, presso il Senato e la Camera, una nuova proposta di legge chiamata “Iuse”, che mira a riformare il sistema di concessione dellana. La proposta introduce un criterio innovativo: il riconoscimento dellasarà legato alla frequenza di almeno diecididell’obbligo da parte di L'articololo “Iuse”:a chi10diproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Perché voglio la cittadinanza italiana" : Lola Ponce - la richiesta (e la lezione alla sinistra) - Crescono come sono cresciuta anche io. Poi nel 2008 arriva la vittoria a Sanremo. Un nuovo album all'orizzonte. Lola, bentornata in Italia. Quando ci sono arrivata io, ho sentito vicini come non mai i miei bisnonni che erano di Verona e di Genova». Sarà più uno show televisivo oppure vedremo effettivamente la musica come protagonista assieme ai piccoli cantanti? «La musica live sarà ... (Liberoquotidiano.it)

Cittadinanza : Foti - 'Ius Italiae? No priorità - legge attuale funziona' - Questo dimostra come la legge attuale in Italia funzioni e funzioni bene". Roma, 9 ott. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fdi alla Camera Tommaso Foti. Lo scorso anno sono state assegnate in Italia 220mila cittadinanze, un record europeo. (Adnkronos) - Ius Italiae? "Non la vedo come una priorità o come qualcosa di indispensabile. (Liberoquotidiano.it)

Cittadinanza - la proposta di Forza Italia non convince Salvini : “Dibattito surreale” - "Dobbiamo concentrarci su stipendi, pensioni e supporto alle imprese. Siamo già il Paese europeo che concede più cittadinanze; il problema non si pone", ha ribadito Salvini L'articolo Cittadinanza, la proposta di Forza Italia non convince Salvini: “Dibattito surreale” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)