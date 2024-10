Formia / Incidente ferroviario mortale di Attilio Franzini, sono tre le persone ufficialmente indagate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Formia – Tutto come previsto. sono tre le persone indagate – ma il numero è in predicato di cambiare – con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni di Formia travolto venerdì scorso all’alba dal treno Intercity Roma-Trieste mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di L'articolo Formia / Incidente ferroviario mortale di Attilio Franzini, sono tre le persone ufficialmente indagate Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Incidente ferroviario mortale di Attilio Franzini, sono tre le persone ufficialmente indagate Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Tutto come previsto.tre le– ma il numero è in predicato di cambiare – con l’accusa di omicidio colposo per la morte di, l’operaio di 47 anni ditravolto venerdì scorso all’alba dal treno Intercity Roma-Trieste mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di L'articoloditre leTemporeale Quotidiano.

