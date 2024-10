Folgiero, tre rivoluzioni per proiettarci nel futuro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Facciamo industria pesante come fatto nativo ma siamo arrivati qui - siamo i primi tra i Western countries nel nostro settore - e dobbiamo capire come rimanerci per dieci anni prossimi". Dunque, se "il paradigma del sistema nave sta cambiando", e "bisogna rimanere pionieri", occorre realizzare tre "rivoluzioni: digitale, di transizione energetica, demografica". E' la Fincantieri del futuro come la immagina il suo a.d. e d.g. Pierroberto Folgiero, intervenuto al convegno Maritime Ventures. "In Europa facciamo navi 'difficili' ma dobbiamo evolvere, trascinando la nostra natura navalmeccanica. Quotidiano.net - Folgiero, tre rivoluzioni per proiettarci nel futuro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Facciamo industria pesante come fatto nativo ma siamo arrivati qui - siamo i primi tra i Western countries nel nostro settore - e dobbiamo capire come rimanerci per dieci anni prossimi". Dunque, se "il paradigma del sistema nave sta cambiando", e "bisogna rimanere pionieri", occorre realizzare tre ": digitale, di transizione energetica, demografica". E' la Fincantieri delcome la immagina il suo a.d. e d.g. Pierroberto, intervenuto al convegno Maritime Ventures. "In Europa facciamo navi 'difficili' ma dobbiamo evolvere, trascinando la nostra natura navalmeccanica.

