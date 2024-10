Foiano della Chiana: Letizia Girolami uccisa dopo una lite per i pulcini di pavone (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un litigio scaturito dalla sparizione di alcuni pulcini di pavone sarebbe all’origine del tragico omicidio di Letizia Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto a Pozzo della Chiana. L’autore del delitto, Irfan Muhamed Rana, 37 anni, ha confessato davanti ai magistrati di aver colpito la donna in un momento di rabbia incontrollata. Secondo il racconto di Rana, il movente sarebbe stato un acceso scontro con Girolami, durante il quale la donna avrebbe accusato e offeso il marito, considerato dal 37enne un amico intimo. L’episodio si sarebbe verificato il 5 ottobre, mentre i due controllavano il parco del casolare a Foiano della Chiana, dove vivevano insieme alla famiglia della vittima. La donna, accorgendosi della scomparsa di alcuni pulcini allevati nel giardino, avrebbe dato la colpa al marito e, nel corso della lite, avrebbe offeso anche Rana. Lortica.it - Foiano della Chiana: Letizia Girolami uccisa dopo una lite per i pulcini di pavone Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un litigio scaturito dalla sparizione di alcunidisarebbe all’origine del tragico omicidio di, una psicoterapeuta di 72 anni, avvenuto a Pozzo. L’autore del delitto, Irfan Muhamed Rana, 37 anni, ha confessato davanti ai magistrati di aver colpito la donna in un momento di rabbia incontrollata. Secondo il racconto di Rana, il movente sarebbe stato un acceso scontro con, durante il quale la donna avrebbe accusato e offeso il marito, considerato dal 37enne un amico intimo. L’episodio si sarebbe verificato il 5 ottobre, mentre i due controllavano il parco del casolare a, dove vivevano insieme alla famigliavittima. La donna, accorgendosiscomparsa di alcuniallevati nel giardino, avrebbe dato la colpa al marito e, nel corso, avrebbe offeso anche Rana.

La psicoterapeuta Letizia Girolami trovata morta in un campo a Foiano della Chiana - fermato l'ex fidanzato della figlia - La 72enne è stata trovata senza vita in un campo, a Foiano della Chiana nell’Aretino, con una ferita alla testa che agli inquirenti è apparsa subito compatibile con un’azione violenta. La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva in un casolare di Foiano della Chiana con il marito. E' stato. (Gazzettadelsud.it)

La psicoterapeuta Letizia Giordani trovata morta con una ferita alla testa a Foiano della Chiana (Arezzo) - La vittima si chiamava Letizia Giordani , aveva 72 anni, era una psicoterapeuta, abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo. La donna, secondo quanto ricostruito. . Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri nell’ Aretino , non viene esclusa l’ipotesi di un omicidio. . (Gazzettadelsud.it)