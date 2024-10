Florida, Uragano Milton: “Chi resterà a Tampa morirà” – LIVE (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uragano Milton in Florida: la diretta Come da previsione l’Uragano Milton si è rafforzato fino a diventare di categoria 5 lunedì, portando con sé venti sostenuti ad oltre 280 km/h mentre sta attraversando il Golfo del Messico. Domani si teme arriverà sulle coste occidentali della Florida, già colpita a metà settembre dalla tempesta Helene, con Florida, Uragano Milton: “Chi resterà a Tampa morirà” – LIVE L'Identità. Lidentita.it - Florida, Uragano Milton: “Chi resterà a Tampa morirà” – LIVE Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)in: la diretta Come da previsione l’si è rafforzato fino a diventare di categoria 5 lunedì, portando con sé venti sostenuti ad oltre 280 km/h mentre sta attraversando il Golfo del Messico. Domani si teme arriverà sulle coste occidentali della, già colpita a metà settembre dalla tempesta Helene, con: “Chi” –L'Identità.

L’uragano Milton pronto a devastare la Florida : “E’ questione di vita o morte” - La vicepresidente Kamala Harris ha liquidato queste affermazioni come “irresponsabili”, consapevole che la gestione delle emergenze naturali avrà un impatto significativo sulle prossime elezioni. Tuttavia, le critiche non mancano: i repubblicani, incluso l’ex presidente Donald Trump, hanno definito “incompetente” la risposta della Casa Bianca agli uragani, accusandola di non avere le risorse ... (Ilfaroonline.it)

Uragano Milton in Florida - le lacrime del meteorologo : «Mi scuso - è terribile» - Per la popolazione è arrivato l’ultimo avvertimento dello Storm prediction center: l'ordine è di mettersi al sicuro lontano dalla costa. John Morales, che da decenni fa previsioni meteorologiche ed è uno dei massimi esperti di uragani, è stato colpito dalle immagini dell'uragano, il più forte da 100 anni a raggiungere gli Usa. (Vanityfair.it)

Uragano Milton minaccia la Florida - venti a quasi 250 km orari - Il Servizio meteorologico nazionale: “Situazione pericolosa per la vita, evacuate” Il Servizio meteorologico nazionale ha dichiarato: “Se vi trovate nell’area di allerta per le tempeste, si tratta di una situazione estremamente pericolosa per la vita e dovete evacuare se vi viene ordinato dalle autorità locali”. (Lapresse.it)