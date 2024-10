Lanazione.it - Firenze, al cinema la storia di Souleymane: un rider e la sua odissea

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Ladiè il nuovo film del francese Boris Lojkine, realizzato con un budget bassissimo, vincitore del premio della giuria e del migliore attore nella sezione Un certain regard di Cannes 2024. Il film sbarca a, giovedì 10 ottobre, alle ore 21.15 allo Spazio Alfieri. Introduce la proiezione la presentazione del progetto Casa, che sarà gestita da Cgil in partenariato con L’Altrodiritto, Cat, Oxfam, Nosotras, attive nella tutela delle persone con background migratorio. “Sarà non solo uno spazio fisico di riposo e ristoro ma anche di ascolto e orientamento, dove ipossano incontrarsi e organizzarsi”.