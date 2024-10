Lanazione.it - Femminicidio di Foiano, trovata una vanga insanguinata. Potrebbe essere l’arma del delitto

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Una, sporca di sangue.con cui Irfan Muhaned Rana ha ucciso. Un colpo netto, che ha spezzato la vita di Letizia Girolami. Lì in un fazzoletto di terra, a pochi passi dal cancello che si apre sul casolare nelle campagne trae Pozzo. Gli investigatori usano la prudenza che le indagini impongono, anche perchè restano da chiarire molti aspetti in questa tragica vicenda. A cominciare dal movente: il pakistano accusato di omicidio volontario non ha spiegato perchè ha colpito Letizia e cosa ha scatenato il suo gesto d’impeto.