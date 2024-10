Ilrestodelcarlino.it - Fai, le giornate d’autunno. Chiese, palazzi, caserme. Il catalogo è sempre ricco

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato e domenica tornano leFai", evento ideato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) per valorizzare e mettere in luce i tesori nascosti del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Per la tredicesima edizione saranno 11 i luoghi della Provincia di Pesaro e Urbino che apriranno le porte ai visitatori. A Pesaro si potranno visitare la sede provinciale della Camera di Commercio delle Marche in Corso XI Settembre e la Caserma Del Monte. "Si tratta di due luoghi molto particolari – spiega Fiammetta Malpassi, Capodelegazione Fai Pesaro Urbino – perché non sono soltanto duestorici caratterizzati da una architettura razionalista, ma ospitano due realtà così importanti per il nostro territorio, come la Camera di Commercio delle Marche e il 28° Reggimento Pavia.