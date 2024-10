Ex Milan, Paqueta rischia la squalifica a vita per scommesse. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex fantasista del Milan Lucas Paqueta rischia la squalifica a vita per calcio scommesse. Ecco la ricostruzione e i precedenti Vi ricordate Lucas Paquetà? L’ex centrocampista offensivo del Milan dotato di grandissima tecnica che, però, a Milano non trovò mai la quadra. Ecco dopo il suo passaggio in Inghilterra al West Ham, rischia di esser squalificato a vita dal mondo del calcio. Il motivo? Le scommesse. Sì, perché il brasiliano è sotto indagine da parte della Football Association (federcalcio inglese) per sospette scommesse illegali con forti movimenti di denaro, puntate in 4 occasioni su alcune ammonizioni. C’è, poi, un’aggravante: il telefono del giocatore che era stato analizzato per verificare movimenti bancari o messaggi sospetti. Dailymilan.it - Ex Milan, Paqueta rischia la squalifica a vita per scommesse. Ecco cos’è successo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex fantasista delLucaslaper calciola ricostruzione e i precedenti Vi ricordate Lucas Paquetà? L’ex centrocampista offensivo deldotato di grandissima tecnica che, però, ao non trovò mai la quadra.dopo il suo passaggio in Inghilterra al West Ham,di esserto adal mondo del calcio. Il motivo? Le. Sì, perché il brasiliano è sotto indagine da parte della Football Association (federcalcio inglese) per sospetteillegali con forti movimenti di denaro, puntate in 4 occasioni su alcune ammonizioni. C’è, poi, un’aggravante: il telefono del giocatore che era stato analizzato per verificare movimenti bancari o messaggi sospetti.

