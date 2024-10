Quotidiano.net - Dylaniati per sempre. L’indagatore dell’incubo torna dall’aldilà a fumetti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Sono un dylaniato della prima ora – racconta Lino Guanciale, 45 anni – da quando in un campo scout, a soli sette anni, ho scoperto un albetto di Dylan Dog, che da allora è il mio eroe di carta preferito: un detective e non uno spiritista, che si occupa di tutto quello che la ragione non può cogliere". Il primo numero della serie didi Dylan Dog, scritta da Tiziano Sclavi e pubblicata da Sergio Bonelli Editore, usciva in edicola iI 26 settembre 1986: titolo “L’alba dei morti viventi”. Ex agente di Scotland Yard, ex alcolista diventato astemio, vegetariano e animalista, il celebre “indagatore” – ispirato esteticamente all’attore inglese Rupert Everett ed elaborato graficamente da Claudio Villa e Angelo Stano – è stato fin da subito un personaggio avvolto da un’aura di affascinante mistero che non ha mancato di stregare i lettori.