Ilrestodelcarlino.it - Dengue a Pesaro: secondo caso in zona mare

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Undianche aquando, a pochi chilometri di distanza, il focolaio di Fano (già sconfinato in Toscana) continua a fare paura tanto che il virologo Matteo Bassetti è arrivato a proporre uno screening di massa della popolazione. An employee of the Permanent Contingency Committee (COPECO) sprays a store during a fumigation operation within a national emergency to combat Aedes Aegypti mosquitoes, vector of thefever, in Tegucigalpa on June August 23, 2024. Earlier this year, health authorities declared a health emergency over the disease and launched a nationwide campaign to combat mosquito breeding sites. (Photo by Orlando SIERRA / AFP) Le misure straordinarie Questocittadino, è stato rilevato in. E già questa notte scatta la disinfestazione straordinaria: dalle 4.