Csr, Tondi (Ikea Italia): “Cultura e governance nella nostra strategia di sostenibilità” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La campagna del 2011 per l'apertura dello store di Catania, nella quale si diceva che eravamo aperti a tutte le famiglie, intendendo anche le famiglie omosessuali, è indicativa di un certo tipo di Cultura, che è estremamente consistente e strutturata in Ikea". Lo ha detto Laura Tondi, sustainability manager di Ikea Italia, intervenendo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La campagna del 2011 per l'apertura dello store di Catania,quale si diceva che eravamo aperti a tutte le famiglie, intendendo anche le famiglie omosessuali, è indicativa di un certo tipo di, che è estremamente consistente e strutturata in". Lo ha detto Laura, sustainability manager di, intervenendo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Con…fini e…motivi. Nomadismi psicologici - etnici - culturali e musicali nella cura per la salute mentale" - Venerdì 25 ottobre 2024, dalle 9.00 alle 18.00, in Villa Contarini- Fondazione G. E. Ghirardi (Piazzola sul Brenta, Padova) un nuovo appuntamento con Progetto Persona - Identità e Musica. Questo congresso, giunto alla nona edizione, è curato dalla Fondazione G. E. Ghirardi Onlus con il... (Padovaoggi.it)

Giuli : “Superare la dialettica tra gratuità e profitto nella cultura” - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso la sua opinione sulla questione della gratuità e del profitto nel settore culturale. L'articolo Giuli: “Superare la dialettica tra gratuità e profitto nella cultura” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "Mi permetto di richiamare la vostra attenzione alla necessità di superare la dialettica tra gratuità e profitto", ha ... (Orizzontescuola.it)

Muestra de Cine Mexicano : immergersi nella cultura messicana - Lavora come cameriera in un albergo ed è continuamente sorvegliata: le è vietato utilizzare il telefono durante l’orario di lavoro, ma è l’unico modo che ha per restare in contatto con i figli, vigilare su di loro e cercare di portarli in salvo dalla condizione di violenza in cui costantemente vivono. (Dailyshowmagazine.com)