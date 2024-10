Crosetto smentisce la bufala del giorno: non vado ai Cdm? Non tutti riguardano la Difesa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Oggi leggo su alcuni quotidiani (tra questi il Corriere della Sera ndr) che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa e che non vado ai Cdm per chissà quali motivi”. Inizia così un post su X del ministro della Difesa Guido Crosetto in cui precisa da un lato che: “La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell’ufficio del ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare”. Dall’altro, invece, Crosetto evidenzia che “non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali o internazionali di ogni ministro. Secoloditalia.it - Crosetto smentisce la bufala del giorno: non vado ai Cdm? Non tutti riguardano la Difesa Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Oggi leggo su alcuni quotidiani (tra questi il Corriere della Sera ndr) che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio allae che nonaiper chissà quali motivi”. Inizia così un post su X del ministro dellaGuidoin cui precisa da un lato che: “La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell’ufficio del ministro, alla, fu introdotta da Elisabetta Trenta. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare”. Dall’altro, invece,evidenzia che “non inci sono argomenti chelae non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali o internazionali di ogni ministro.

